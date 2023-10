Owsiak uderza w rząd. Przypomina głośną sprawę. "Nie odpuścimy"

Wraca sprawa respiratorów

- My dysponujemy pieniędzmi społecznymi, wiec one są święte, każdy grosz. Pan dysponuje pieniędzmi publicznymi i nie może być tak, że przez kilka lat takie trwonienie publicznych pieniędzy stało się codziennością - dodał Jurek Owsiak.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia podpisało w kwietniu 2020 r. umowę na dostawę 1241 respiratorów. Miała je dostarczyć firma E&K, należąca do handlarza bronią. Spółka z umowy wywiązała się tylko częściowo — do Polski trafiło jedynie 200 respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do resortu zdrowia w kwietniu i w maju 2020 r., resort odstąpił od umowy. Do tej pory jednak nie odzyskał 40 mln zł.