Paczki i bony świąteczne – jakie prawa przysługują pracownikowi?

ZFŚS – co oferuje pracownikom w okresie świątecznym?

Następnie pracodawcy muszą dokonywać odpisy na ZFŚS w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia. Kreują one budżet, jakim dysponuje fundusz. W pewnej części przeznacza się go na wypłatę lub pokrycie kosztów świadczeń z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Zadaniem funduszu jest wsparcie socjalne uprawnionych do tego celu pracowników. To zwykle przedsiębiorca dysponuje środkami z ZFŚS i on decyduje, w jaki sposób je wykorzysta. Musi być to jednak zgodne z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na przykład w ramach funduszu pracodawca z okazji świąt może zaproponować podwładnym: