Padła propozycja. Ze sklepów znikną koszyki? To nie żart!

kotek 1 godz. temu 139 6

niech zwiazkowcy swoje pomysly wsadza sobie w tylna czesc ciala . chca zmusic mnie do tego ze bez prawa do wyboru / no chyba ze bede czekal az ao co potrebuje sie zwolni / abym bral to co sie zwolni . niedlugo beda dyktowac kidy ,w jakim sklepie i co bede mial kupic . wara im o de mnie .