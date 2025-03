- Co do paliwa – tak. Jak Państwo może nie wiecie, ale Westinghouse jest również jest producentem paliwa. My nie mamy w tej chwili zawartego kontraktu, pan pełnomocnik nie ma kontraktu, są na razie wstępne przygotowania dotyczące dostawy tego paliwa. Westinghouse pewnie będzie naturalnym sprzedawcą tego paliwa, ale oczywiście toczą się jeszcze rozmowy z Francuzami, bo Francuzi też są producentami takiego paliwa. Wobec tego ja mogę zagwarantować, że to paliwo będzie - powiedziała minister przemysłu Marzena Czarnecka.