Państwo wykupi działki na terenach zalewowych? Wody Polskie komentują

Według informacji Wód Polskich wrześniowa powódź z 2024 r. zniszczyła ponad 20 tys. budynków. Gospodarstwo wskazuje, że wiele z nich znajduje się na terenach, które z racji zagrożenia powodziowego nie powinny zostać ponownie odbudowane. - Takich działek było ok. 19 tys. z czego ponad 5 tys. to działki, które na mapach ryzyka powodziowego określone są jako tzw. woda jednoprocentowa, co oznacza, że od 2018 nie podlegają zabudowie - wskazał wiceprezes Wód Polskich.