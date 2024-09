Tak powódź uderza w gospodarkę. Ponure prognozy dla Polski

Wcale tak nie musi byc gdyz pesymizm mozna zamienic na widzenie szansy. Jakby zobaczyc skale inwestycji, nowe mozliwosci, nowe miejsca pracy przy odbudowie po powodzi, nowe inwestycje deweloperskie, inwestycje UE i USA w nowa infrastrukture na tamtym terenie , inwestycje UE w modernizacje infrastruktury przeciwpowodziowej itd to zmienia sie perspektywa iz budzet moze zarobic . Ogolnie tam nalezy stworzyc nowy model miast odpornych na fale powodziowe bo te zapewne beda czeste, moze budowa bezpiecznych magazynow aby moc tam ewakuowac zasoby firm w razie powodzi, stworzenie miast gdzie w kwartalach zagrozonych zalewaniem bedzie tylko handel, uslugi, biura, handel sezonowy a nie mieszkania do stalego zamieszkiwania. Nie ma idealnej recepty na nowe żywioly, wiec moze trzeba zmienic system miejski dostosowany do szybkich ewakuacji, zabudowac inną zabudowa typowo handlowa modułową aby moc ja szybko odtwarzac po zalaniu, wyznaczyc strefy miasta bezpieczne i tam tylko budowac mieszkania do stalego zamieszkiwania itd.