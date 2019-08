Parasol ochronny nad dłużnikiem. Za nieduży dług nie zlicytują mieszkania

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadza się na sytuacje, w których dłużnik traci mieszkanie, choć jego dług jest relatywnie niewielki. W projekcie ustawy antylichwiarskiej proponuje, by nie można było licytować mieszkania, gdy dług nie przekracza 5 proc. wartości nieruchomości. Przykładowo, gdy mieszkanie jest warte 500 tys. zł, wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o zlicytowanie go jedynie wówczas, gdy dług wynosi co najmniej 25 tys. zł – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Ministerstwo natomiast wyjaśnia, że wprowadzając ograniczenie procentowe chce zlikwidować różne patologie. Docierają do niego historie osób, które zaciągnęły niewysokie zobowiązanie, a później walczą o to, by nie stracić dachu nad głową. Często są to osoby starsze lub nie do końca świadome obowiązującego prawa.