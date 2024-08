Pensje i kary w górę. Jest projekt ustawy ws. płacy minimalnej

Poziom minimalnego wynagrodzenia, jak przypomniała "Rz", ma osiągać płaca zasadnicza, bez wliczania np. nagród i premii, a kary za łamanie prawa pracy wzrosną po raz pierwszy od 17 lat. Jednocześnie zauważyła, że "nie zmienią się za to gruntownie zasady corocznego wzrostu najniższej pensji, na co liczyły firmy narzekające na skokowe podwyżki w ostatnich latach".

Płaca minimalna. Jest projekt ustawy

"Rz" wskazała, że w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , który trafił do konsultacji, utrzymano dotychczasowe generalne zasady (w tym m.in. gwarancję, że płaca minimalna musi wzrosnąć co najmniej o wskaźnik inflacji). Zaznaczono, że zmianę zasad ustalania wysokości najniższej płacy wymusza unijna dyrektywa.

Gazeta zaznaczyła, że nie zgadzały się na to związki zawodowe. Według eksperta OPZZ Roberta Kusiaka, mechanizm, który proponowali pracodawcy, nie pozostawiałby pola do negocjacji między stronami dialogu społecznego. "To jest ważne, żeby tej kwestii nie zabetonować. Dobrze zatem, że ten mechanizm nadal będzie bardziej elastyczny" - ocenił.