PepsiCo pozywa indyjskich rolników. Poszło o uprawę ziemniaka

PepsiCo jest największym odbiorcą ziemniaków w Indiach i miejscowym rolnikom zleca uprawę odmiany FC5. Koncern nie chce jednak, by odbywało się to poza jego kontrolą.

Zakład w Grodzisku Mazowieckim to największy odbiorca ziemniaka do chipsów w Polsce. A także jeden z największych zakładów PepsiCo w Europie. Zatrudnia on 550 osób. I produkuje dziennie 1,5 mln paczek chipsów. Do ich wytworzenia zużywa się 750 ton ziemniaków.