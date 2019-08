PFR otwiera Centralny Dom Technologii. Premier mówi o przedsiębiorczym państwie

- We współczesnym świecie nie ma zaawansowanych gospodarek, które nie potrafią doprowadzić do nawiązania współpracy między innowacyjnym biznesem a przedsiębiorczym państwem. To do sztambucha wszystkim, którzy wierzą, że wolny rynek sam wszystko załatwi. Otóż nie. Bez przedsiębiorczego państwa nie byłoby internetu, mleka w proszku czy nawigacji. Za technologiami zawsze stoi grant państwa lub instytucji państwowej - dodał szef rządu.