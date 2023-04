Pięciocyfrowy mandat i 205 punktów karnych. Pirat drogowy na motocyklu pokazał, jak nie jeździć

Mat 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

powinien być zakaz ścigania motocyklistów przez policję!!!! Jest to mega niebezpieczne!!! Mają numery rejestracyjne mogą go dopaść w domu!!! Jak nie będzie chciał się przyznać kto jechał to konfiskata motocykla! Przez te pościgi może dojąć do tragedii!!!!!!!!!!! Się znaleźli "strusie prawa" politycy z kumplami businessami wały owalają i chodzą nietykalni po wolności a tu będą ganiać, ścigać i na śmierć narażać ludzi!!!! Nie tylko motocykliste ale i innych uczestników ruchu!!!!