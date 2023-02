Pierwszy dzień pracy – jak się przygotować i o czym warto pamiętać?

Plan pierwszego dnia w nowej pracy

Inauguracyjny dzień w nowej pracy przez wielu specjalistów ds. HR jest uznawany za najważniejszy. Pamiętaj, że nie będziesz mieć szansy zrobić jeszcze raz dobrego pierwszego wrażenia.

Najlepiej nie przyjmować postawy pasywnej, co niestety robi wiele osób. To dzień, w którym poznajesz nowych kolegów i koleżanki z pracy, a także przełożonych czy środowisko, w którym będziesz funkcjonować. Najłatwiej rzeczywiście po prostu słuchać i nic ponadto, ale właśnie pierwszego dnia w pracy warto zachowywać się proaktywnie. To narzuci Twój ton współpracy ze wszystkimi zatrudnionymi. Nie siedź więc cicho i nie bój się zadawać pytań. Twoje zainteresowanie – ale nie wścibskość – zostanie pozytywnie odebrane.

Absolutną koniecznością jest uśmiech na twarzy i przedstawianie się kolejnym napotkanym w firmie osobom. Prawdopodobnie nie będziesz wiedział tego, na jakich szczeblach organizacji się znajdują, ale takie uprzejme potraktowanie każdego zapisze się na plus dla Ciebie.

Pierwszy dzień w pracy – jak się przedstawić?

Daj się poznać pierwszego dnia w nowej pracy z możliwie jak najlepszej strony. Nie musisz i nie powinieneś udawać kogoś, kim nie jesteś, ale postaraj się być otwartym wobec osób w zakładzie, z którymi będziesz mieć do czynienia. Dobrym pomysłem będzie przygotowanie sobie maksymalnie 30-sekundowej prezentacji własnej osoby. Jak się nazywasz, kim właściwie jesteś i co robiłeś zawodowo wcześniej. Powiedz też, jakie stanowisko masz zajmować w firmie. Najpewniej taka prezentacja skłoni rozmówców, by powiedzieć co nieco także o sobie. To znakomity sposób na poznanie innych kolegów i koleżanek z nowej pracy.

Co włożyć na siebie w pierwszy dzień w nowej pracy?

Żebyś mógł się poczuć jak najbardziej komfortowo w nowym zakładzie pracy, powinieneś ubrać się w odpowiedni sposób. Jeśli obowiązuje jakiś dress code, najlepiej sprawdź to wcześniej, przed wybraniem zestawu odzieży, którą założysz. Czasem dotarcie do takich informacji nie jest możliwe, ale pozostaje Ci wówczas telefon do działu HR z pytaniem wprost o politykę ubioru w firmie.

O co warto zapytać pierwszego dnia w pracy?

W ramach planowania pierwszego dnia pracy stwórz listę pytań, na które odpowiedzi mogą stać się pomocne do tego, by stać się jak najlepszym pracownikiem na zajmowanej posadzie. Przełożony powinien pierwszego dnia ustnie lub pisemnie przekazać Ci zakres obowiązków i odpowiedzialności na Twoim stanowisku. Jeśli coś jest niejasne, pytaj i doprecyzuj wszystkie kwestie.

Dowiedz się także, czym właściwie zajmują się w firmie Twoi rozmówcy, z którymi będziesz mieć do czynienia pierwszego dnia w pracy.

Z drugiej strony są kwestie, o które nie należy pytać, i to nie tylko pierwszego dnia w pracy. Na pewno jest to wynagrodzenie, niewskazane jest również wdawanie się w osobiste relacje pomiędzy zatrudnionymi. Jest różnica pomiędzy lepszym poznaniem kogoś, zaoferowaniem swojej pomocy, a byciem wścibskim i wtykaniem nosa w nie swoje sprawy.

Na co zwrócić szczególną uwagę pierwszego dnia w pracy?

W przeddzień podjęcia obowiązków zawodowych po pierwsze wypocznij i wyśpij się. Upewnij się, że odpoczniesz wystarczająco, by w nowej pracy emanować świeżością i żywym zainteresowaniem wobec tego, co będzie Cię otaczało. Ułatwi Ci to zachowanie otwartej głowy i jednocześnie zaprezentowanie się jako osoba chłonąca wiedzę i gotowa do uczenia się czegoś nowego. To stresujące, jeśli kreujesz się na kogoś, kim nie jesteś. Kłamstwo szybko wyjdzie na jaw, a tak z pewnością nie chcesz rozpoczynać nowej pracy.

Postaraj się zachowywać pozytywnie wobec każdego doświadczenia w nowej pracy. Uśmiechaj się, uściśnij rękę współpracowników, przedstaw się i zadawaj przemyślane pytania. Staraj się poznać, jak zwracają się do siebie zatrudnieni i jak odnoszą się do zarządu firmy. Takie niepisane zasady panujące w pracy okazują się bardzo ważne, byś mógł poczuć się wkrótce jak pełnoprawny członek większego zespołu.

gospodarka porady nowa praca

