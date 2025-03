Pierwszy od trzech lat równoczesny wzrost produkcji i zamówień w przemyśle. Polska przekracza kluczowy próg

Najnowsze badanie PMI przeprowadzone przez S&P Global wskazuje na istotną zmianę trendu w polskim przemyśle . Polska przekroczyła linię 50 punktów wyznaczającą recesję od ożywienia. W lutym liczba nowych zamówień płynących do polskich producentów zwiększyła się, kończąc rekordowy okres spadku trwający od marca 2022 roku. Firmy z sektora wytwórczego zaraportowały poprawę warunków na rynkach oraz ogólne ożywienie gospodarcze, chociaż tempo ekspansji określono jako marginalne.

Wzrost zamówień przełożył się bezpośrednio na wyższą produkcję, która wzrosła w umiarkowanym tempie. Jest to dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy odnotowano taki wzrost. Mimo większej liczby nowych zleceń, przedsiębiorstwa wciąż redukowały zaległości produkcyjne w szybkim tempie, a poziom zapasów wyrobów gotowych ustabilizował się po czterech miesiącach spadku.

Polska przekroczyła kluczowy próg

Pozytywne perspektywy widoczne są również w zatrudnieniu, które wzrosło po raz czwarty w ciągu pięciu miesięcy. Firmy zgłaszały zarówno zatrudnianie pracowników w pełnym wymiarze godzin, jak i na czas określony, co wskazuje na rosnącą pewność co do stabilności wzrostu w najbliższej przyszłości.