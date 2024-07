Pierwszy taki odczyt dla Polski. Ten wskaźnik pokazuje prawdę o zielonej rewolucji

Jak podają autorzy raportu, "indeks mierzy nastroje wokół dekarbonizacji i ochrony środowiska wśród przedstawicieli biznesu. Jego celem jest pokazanie aktualnych trendów i wyzwań związanych z tymi zagadnieniami w polskiej gospodarce." Wyjaśniają oni, że "wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 100. 50 to odczyt neutralny, powyżej 50 to odczyt pozytywny, a poniżej 50 - negatywny." Metodyka Indeksu inspirowana jest wskaźnikiem PMI (Purchasing Managers' Index).