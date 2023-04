PiS chce zmian od Unii. "Znieśmy zakaz połowu dorsza w Bałtyku"

PiS chce zniesienia zakazu połowu dorsza

– Podsumowując pomoc finansową, która w ostatnich latach trafiła do rybaków drobnoskalowych, tych do 12 m, jest to kwota 270 mln zł. 515 mln zł to jest ogólna kwota pieniędzy, które przekazaliśmy sektorowi rybactwa morskiego, natomiast rybacy drobnoskalowi dostali z tej puli większość, czyli 270 mln zł, z czego tymczasowe zaprzestanie działalności to 151 mln zł, pieniądze z tarczy antycovidowej to była kwota 165 mln zł, które również trafiły do rybaków – wyliczył wiceminister.