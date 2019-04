PKB Polski. GUS aktualizuje statystyki za 2017 i 2018 rok

Dynamika PKB za 2018 rok nie uległa przeliczeniu, choć zmieniły się składowe wskaźnika. Urzędnicy odnotowali wzrost dynamiki nakładów na środki trwałe w stosunku do danych przyjętych we wstępnym szacunku - do 8,7 proc. z 7,3 proc. Były wyższe od 1,3 proc. do 1,5 proc. w każdym z kwartałów.