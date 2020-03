PKN Orlen. Spółka nadal traci - procedura przejęcia Lotosu wznowiona decyzję KE

PKN Orlen stracił podczas piątkowej sesji ok. 4,43 proc., a jego akcje potaniały o 2,52 zł, osiągając minimum dzienne na poziomie 53,52 pln. Stanowi to przeciętny wynik na tle piątkowego indeksu WIG20, który stracił wówczas 3,18 proc. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 54,34 zł.

Kurs PKN Orlen załamał się od momentu ogłoszenia wezwania na akcje spółki Energa. Inwestorzy skojarzyli ten fakt z zaangażowaniem w energetykę opartą na węglu, co doprowadziło do przeceny, która później tylko zyskiwała na dynamice. Styczeń i luty upłynął pod znakiem spadków, a obecnie swoje do siły podaży dorzuca panika związana z koronawirusem.