Płacą dużo więcej za czynsz. Też dostaliście pismo? Wyślijcie je nam

dyzio 24 min. temu zgłoś do moderacji 20 9 Odpowiedz

Kościuszko wracaj i roznieś ten rząd na kosach. Wzięli 5 mln Ukraińców a naród polski ich musi utrzymać ( ile to dodatkowo wody idzie, śmieci, jedzenia) a sam dogorywa w ruinie i nędzy i jeszcze trochę większość pod most bo nie stać na spłatę kredytu i opłatę czynszu. My nie mamy już Polski my mamy Ukrainę a my jesteśmy pariasami we własnym kraju!