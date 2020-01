Płatniku, 31 stycznia to ostatni dzień na złożenie ważnych formularzy podatkowych

31 stycznia to ważna data dla płatników. To ostatni dzień na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Podziel się Dodaj komentarz