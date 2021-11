PMI dla przemysłu strefy euro najniżej od lutego. Problemy z dostawami wstrzymują produkcję

Firmy na całym świecie narzekają na brak dostaw surowców i materiałów . To przekłada się na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, szczególnie w sektorze przemysłowym.

Obrazuje je popularny wskaźnik PMI , który opiera się na ankietach przeprowadzanych wśród menedżerów firm przemysłowych. Wtorkowe odczyty pokazały, że jego wartość w przypadku strefy euro październiku spadła z 58,6 do 58,3 pkt. To wynik gorszy od prognoz ekonomistów (58,5 pkt.) .

Z miesiąca na miesiąc pogorszyła się sytuacja w niemieckich, francuskich i hiszpańskich fabrykach. Jedynie we Włoszech indeks PMI wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Problemy z dostawami

"Ogólnie rzecz biorąc, strona popytowa jest nadal bardzo silna, więc to pozytywny znak" - przyznaje Bert Colijn z ING. Dodaje jednak, że niedobory czynników produkcji i problemy z transportem nadal szkodzą sektorowi produkcyjnemu i wydaje się, że te problemy pozostaną w przewidywalnej przyszłości .

"Mamy do czynienia z ogromną presją na wzrost cen czynników produkcji i ogólnie kosztów, co z czasem może doprowadzić do wysokich cen dla konsumentów" - powiedział Andrew Kenningham z Capital Economics, cytowany przez Reuters.