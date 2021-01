Poczta Polska dostanie miliony za przygotowanie wyborów. Rekompensata także dla PWPW

A co z pozostałymi pieniędzmi? KBW uznało, że część wydatków poniesionych przez Pocztę nie uprawnia do przyznania jej rekompensaty za organizację wyborów w trybie korespondencyjnym. Dlatego też nie wypłaci spółce 17 mln 91 tys. 961 zł.

KBW nie podaje wszystkich wydatków poniesionych przez pocztę, które zostały uznane za niezasadne do wypłacenia rekompensaty. Biuro zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Rekompensatę otrzyma również Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do PWPW trafi 3 mln 245 tys. 61 zł. To także nie jest cała kwota, o którą ubiegała się spółka. Część wydatków wskazanych we wniosku o rekompensatę KBW również uznało za niezasadne.