Podatek od pustych mieszkań? Premier przedstawia stanowisko rządu

We wtorek o nowy podatek został zapytany premier Mateusz Morawiecki.

Nad podatkiem od pustych mieszkań, pustostanów nie pracujemy — zapewnił szef rządu. Szybko jednak dodał, że trwają analizy co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy nawet 1000 mieszkań.

Tomasz Błeszyński, analityk rynku nieruchomości w rozmowie z money.pl przekonywał, że opodatkowanie posiadaczy większej liczby mieszkań jest logiczne. Jego zdaniem należy rozróżnić sytuację, gdy ktoś ma np. mieszkanie po babci i doraźnie je wynajmuje, od właściciela, do którego należy pięć lub więcej mieszkań, które są wynajmowane. Według niego obecna dyskusja to początek do pełnej nowelizacji systemu opodatkowania nieruchomości.