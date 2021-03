Podatek od smartfona. Konsumenci zapłacą więcej, sklepy nie mają wątpliwości

Członek zarządu Media Markt odniósł się w ten sposób do zapowiedzi rządu, że ten już pracuje nad rozszerzeniem opłaty reprograficznej o smartfony, tablety, laptopy i telewizory smart, przez co cena tych urządzeń może wzrosnąć. Pieniądze mają trafić na specjalny fundusz dla artystów, choć głównym beneficjentem ma być ZAIKS.

- Nie możemy z góry zakładać, że wszyscy użytkownicy nowych technologii, służących do komunikacji i dostępu do zasobów internetowych, będą przeglądać dzieła twórców. Pamiętajmy również, że duża grupa osób ponosi już opłaty z tytułu korzystania np. z platform streamingowych, a zatem po wejściu w życie opłaty musiałaby płacić podwójnie - podkreśla Wieroński.

- Nie można również zapominać, że sami twórcy korzystają ze swojej szerokiej obecności w nowych mediach, budując przez to zasięgi i docierając do nowych grup odbiorców ze swoją twórczością. Dzięki temu stają się marką globalną - podsumował Wieroński.

Rozszerzenie opłaty reprograficznej i przekazanie tych pieniędzy głównie do ZAIKSU to pomysł PiS z kampanii wyborczej. Projekt zablokował prezydent Andrzej Duda, podczas swojej kampanii, ale teraz temat wraca. To za sprawą słów rzecznika rządu Piotra Mullera, że w Radzie Ministrów jest "zielone światło" do wprowadzenia opłaty.