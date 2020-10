Podwyżki cen przyspieszyły. Po dwóch miesiącach spadku inflacji

We wrześniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były średnio o 0,2 proc. wyższe niż w sierpniu - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Tym samym w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku możemy mówić o podwyżkach na poziomie 3,2 proc.

Po poprzednich dwóch miesiącach, gdy inflacja spadła najpierw z 3,3 proc. do 3 proc., a później do 2,9 proc., mogło się wydawać, że drożyzna odpuszcza. Nawet jeśli ceny nie spadają to choć tempo podwyżek będzie hamować. Nic z tych rzeczy.