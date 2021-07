Podwyżki dla polityków. Marczuk się cieszy i mówi "nareszcie". A co z mrożeniem płac budżetówki?

Sieć podzieliła się na obozy, choć co widać gołym okiem liczba zwolenników tego rozwiązania jest dużo mniejsza od zwolenników. Wiceprezes PFR należy do tej drugiej. Na swoim Twitterze napisał:

"Nareszcie. Kluczowe dla funkcji państwa. Osoby - w tym bardzo istotni wiceministrowie, zarobią więcej. Obecne ich pensje nie oddają skali odpowiedzialności i zaangażowania ze szkodą dla nas wszystkich. Bez względu na to kto rządzi, rzecz jasna".

Pod tym wpisem zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy. Bezpośrednio do słów Marczuka odniósł się ekonomista Rafał Mundry:

"Świetna decyzja" Zamrozić płace w budżetówce, a sobie dać podwyżkę 60 proc. Polski Ład jest super. Nie dziwię się, że rząd go tak bardzo zachwala :)" - napisał Mundry. Do swego komentarza załączył tabelę, pokazującą skalę podwyżek.

Jak z niej wynika, premier zamiast 14 tys. zarabiać będzie ponad 20 tys. zł. Pensja marszałka Sejmu i Senatu skoczy z 11 tys. zł do 20 tys. zł. Wiceministrowie zaczną zarabiać 16 tys. miesięcznie zamiast 10 tys. zł. Posłowie i senatorowie już z dietą zamiast 10 tys. zł będą mogli liczyć na 16 tys. zł.

Każda władza boi się tego tematu, bo nie jest to szczególnie popularne wśród wyborców, co widać w sieci. Zapewne też dlatego, by ciszej było nad całą sprawą, zmian w prawie, podwyższających zarobki, nie próbowano przyjąć w parlamencie. PiS zamiast tego posłużył się decyzją prezydenta.