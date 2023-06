Polacy myślą o wakacjach na ostatnią chwilę. Oto ile za nie zapłacą

Dziennik rozmawiał z Jarosławem Kałuckim z travelplanet.pl, który wskazał, że średnia cena wypraw last minute to ok. 2,6 tys. zł. "Last minute" to wycieczki sprzedane nie wcześniej niż 10 dni przed jej rozpoczęciem. W luźnym tłumaczeniu można by ten zwrot przetłumaczyć jako "na ostatnią chwilę".