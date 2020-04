koronawirus Martyna Kośka 1 godzinę temu

Polacy wrócili do kraju. W niedzielę ostatni #LOT do domu

Niedziela 5 kwietnia to ostatni dzień akcji "Lot do Domu" - przypomina ministerstwo spraw zagranicznych. Do kraju przyleci siedem samolotów z europejskich lotnisk.

