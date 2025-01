Polska czeka na kluczową decyzję UE ws. kopalń. "Doprowadziłoby do tragedii"

"Przecież nie możemy doprowadzić do tego, że środki przekazywane dziś spółkom węglowym na tzw. ograniczenie wydobycia musiały być zwracane przez te podmioty, co niewątpliwie doprowadziłoby do tragedii. Coraz częściej też słyszę, aby w dokumentach tych uwzględnić również wsparcie górników z zagrożonej likwidacją kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach" - mówi w rozmowie z wnp.pl Krzysztof Gadowski, wiceprzewodniczący Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.