Polska dozbraja Ukrainę. To będzie jeden z największych tego typu kontraktów

Szef rządu oświadczył na wtorkowej konferencji prasowej, że Huta Stalowa Wola to " jedna z pereł w koronie przemysłu zbrojeniowego" , dodał jednak, że jest jeszcze "dużo do zrobienia".

Umowa na ponad 50 sztuk armatohaubic Krab warta ok. 3 mld zł została podpisana w Kijowie. To największy kontrakt eksportowy polskiej zbrojeniówki od lat — pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak przypomina "DGP", przy odpowiedniej amunicji zasięg tych poruszających się na gąsienicach armatohaubic to ok. 40 km.