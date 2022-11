Polska gospodarka ostro wyhamuje. Komisja Europejska przedstawia gorzkie liczby

Komisja Europejska zakłada, że wzrost PKB w Polsce w 2022 roku wyniesie 4,0 proc., w 2023 roku spowolni do 0,7 proc., a w 2024 roku sięgnie 2,6 proc . - wynika z jesiennych prognoz KE, przedstawionych w piątek. W 2021 roku PKB Polski wzrósł o 6,8 proc.

W lipcowej projekcji Komisja Europejska prognozowała, że PKB Polski wzrośnie w 2022 roku do 5,2 proc., a w 2023 roku do 1,5 proc.

Polska gospodarka spowalnia

KE ocenia, że w 2022 roku wzrost gospodarczy w Polsce pozostanie mocny, chociaż znaczący spadek zapasów i inwestycji doprowadził do spowolnienia PKB w drugim kwartale. Dane wskazują, że w trzecim kwartale polska gospodarka utrzymywała mocne tempo, na czele z produkcją przemysłową i sprzedażą detaliczną. W efekcie druga połowa roku, pomimo spadku wskaźników nastrojów, pokaże relatywnie dobre wyniki gospodarki, co doprowadzi do wzrostu PKB w Polsce w skali całego roku na poziomie 4,0 proc.