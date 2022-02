Polska na Jedwabnym Szlaku. Chiny zadeklarowały ważną inwestycję

Chińskie centrum logistyczne w Polsce oznaczałoby ogromne zyski - przekonuje prezydencki minister Andrzej Dera. - Środki z dystrybucji wtedy zostałyby w Polsce, z urządzeń, z materiałów, z wszystkiego, co z Chin wpłynie do Polski - wylicza. Jak podkreślił, Chińczycy chcą to zrobić.