Chiny jadą na zaciągniętym hamulcu. Gospodarka rośnie najwolniej od półtora roku

Trzeci kwartał z rzędu spada tempo wzrostu gospodarczego w Chinach. W końcówce roku spadło do zaledwie 4 proc. Pogarszają się statystyki sprzedaży, inwestycji, a do tego dochodzą problemy na rynku nieruchomości i restrykcje związane z koronawirusem. Jak by tego było mało, Chiny notują rekordowo niski współczynnik urodzeń.