Polska nie odpuszcza. Walczy o przejęcie hiszpańskiego giganta

PFR, będący właścicielem bydgoskiej Pesy, zamierza złożyć ostateczną ofertę do piątku. "DGP" powołując się na hiszpańskie "OkDiario" pisze, że polski fundusz planuje zapłacić 4,30 euro za akcję, co daje łączną kwotę 528 mln euro za całą firmę . Istnieje jednak możliwość, że cena za akcję wzrośnie do ponad 5 euro.

Akcje Talgo w górę

Zakup Talgo to dla Polski strategiczna szansa na rozwój infrastruktury kolejowej i wzmocnienie roli we wdrażaniu kolei dużych prędkości, które mają nawiązywać do planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to o tyle istotne, że w Polsce brak jest producentów taboru dedykowanego KDP.