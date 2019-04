Polska w strefie euro. Juncker: nie jestem propagandzistą na rzecz wspólnej waluty

W wywiadzie dla poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" Jean-Claude Juncker zapewnia, że nie chce namawiać Polski do szybkiego wejścia do strefy euro, ale ocenia, że trwanie przy złotym jest błędem.

- Widzę, że 50-60 proc. Polaków nie chce porzucić złotego. Najwyraźniej czują się lepiej chronieni przez narodową walutę niż przez euro - stwierdza Jean-Claude Juncker. Dodaje, że rozumie to, ale stwierdza, że "to jest błędne podejście".

Przewodniczący Komisji Europejskiej tłumaczy, że strefa euro "do pewnego stopnia" chroni także kraje, które do niej nie należą. - Mamy mniej turbulencji walutowych w Europie, od kiedy ustanowiliśmy euro - wyjaśnia.

- Proszę sobie przez chwilę wyobrazić, że w czasie ostatniego kryzysu finansowego nie mielibyśmy euro. Wszystkie banki centralne, wszystkie rządy prowadziłyby działania idące w zupełnie odmiennych kierunkach. To by spowodowało ogromne wstrząsy, i to nie tylko między walutami krajów dziś należących do strefy euro, ale także tymi, które do niej nie należą - ocenia polityk.