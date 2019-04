Konwencja PiS. Kaczyński i Morawiecki kontra proszki do prania i maślane ciasteczka

- Każdy z nas widział sklepy z niemieckimi proszkami do prania. Takie same proszki, ale z gorszymi składnikami są sprzedawane w Polsce. Po tej samej cenie, tylko że gorzej piorą - rozpoczął swoje wystąpienie w Poznaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Obejrzyj: Oto, co czeka nas w 2019 roku

- My możemy patrzeć na etykiety, ale dziecko ich nie czyta. Ono kieruje się smakiem. I to jest najlepszy dowód na to, jakie różnice są w jakości żywności - stwierdził Mateusz Morawiecki.