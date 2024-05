Polska wróciła do czołówki europejskich krajów. "Najbardziej atrakcyjne"

"Puls Biznesu" przytacza w poniedziałek dane EY European Attractiveness Survey - europejskiego monitora inwestycyjnego EY, który śledzi inwestycje w 44 krajach. Wynika z nich, że po dwóch latach popandemicznego odbicia, w 2023 r. w ramach BIZ ogłoszono 5694 projekty, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadła też liczba miejsc pracy, które powstaną w Europie dzięki inwestycjom, o 7 proc. do 319,9 tys. W najlepszym w ostatniej dekadzie 2021 r. było to 394,3 tys. - przypomina gazeta.

Inwestycje w Europie. Polska korzysta

Według tych danych, Polska wróciła do pierwszej dziesiątki krajów, które inwestorzy uważają za najbardziej atrakcyjne. Rok temu była 16., teraz jest szósta. W pierwszej trójce obecnie kolejność jest następująca: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Liczba projektów BIZ w Polsce co prawda spadła o 3 proc., ale wzrosła liczba projektów produkcyjnych - zauważa "Puls Biznesu".

- W obecnym wielowymiarowym świecie coraz więcej czynników wpływa na decyzje inwestorów o alokowaniu kapitału w Europie – najczęściej skłania ich do tego chęć usprawniania działalności, skrócenia łańcuchów dostaw czy poprawy innowacyjności. Nowe regulacje, zmienne ceny energii i niestabilność polityczna stanowią największe zagrożenia dla ożywienia BIZ w Europie - dodaje Jacek Kędzior.

- Polska jest jednym z głównych beneficjentów trendu reorganizacji łańcuchów dostaw i nearshoringu. Inwestorzy relokują inwestycje do krajów bliskich geograficznie i politycznie. Ten trend dotyczy szczególnie inwestycji w przemyśle, które wzrosły o 17 proc. rok do roku oraz funkcji back-office. Dobre dane dotyczące planowanego zatrudnienia w nowych inwestycjach to pokłosie kilku dużych projektów ogłoszonych w ubiegłym roku - powiedział Jacek Kędzior.