Polski biznes nie podbije Ukrainy? "Obraz dość przygnębiający"

Pomimo trwającej wojny, Unia Europejska intensyfikuje działania mające na celu wsparcie inwestycji w Ukrainie. Gospodarka tego kraju potrzebuje znaczącego wsparcia finansowego m.in. do odbudowy infrastruktury krytycznej. Czy polskie firmy mają szansę w wyścigu o ukraiński rynek?

Tysiące polskich firm w Ukrainie

Wciąż wiele barier. "Wyścig wygrywa Rumunia"

"Ukraina nie ma aż tak dużego potencjału"

- Wynika to z całego szeregu ryzyk i problemów strukturalnych , z którymi ten kraj się mierzy i będzie mierzył jeszcze bardzo długo po zakończeniu wojny. Obecny konflikt zbrojny wygeneruje mnóstwo dodatkowych problemów , które będą ogromnym wyzwaniem dla mocno osłabionego państwa ukraińskiego. To problemy demograficzne, zniszczenia wojenne, militaryzacja społeczeństwa, niska konkurencyjność lokalnej gospodarki itp. - dodaje ekspert.

Firmy ukraińskie obawiają się inwestować

Zdaniem rozmówcy money.pl dziś za wcześnie myśleć o dalekich planach inwestycyjnych. - Stawką jest przetrwanie lokalnej gospodarki , od tego zasadniczo również zależy przetrwanie państwa ukraińskiego. Patrząc na zachodnie instrumenty finansowe, szczególnie te oferowane przez Unię Europejską, to koncentrują się one przede wszystkim na wzmocnieniu ukraińskich podmiotów gospodarczych, szczególnie tych z sektora MŚP - wyjaśnia Bogdan Zawadewicz.

- Analizując strukturę kredytów preferencyjnych, widać, że same firmy ukraińskie obawiają się inwestować . Większość udzielanych pożyczek to krótkoterminowe kredyty obrotowe , refinansowanie i te przeznaczone na tzw. cele antywojenne.

Zainwestowali, mogą się wycofać. "Obraz dość przygnębiający"

Nasz rozmówca wskazuje na negatywne doświadczenia firm, które zdecydowały się związać biznesowo z Ukrainą. - Z moich interakcji z biznesem włoskim czy niemieckim, który już działa w Ukrainie wynika, że część firm chętnie by się stamtąd wycofała.

Ekspert BGK podkreśla, że ze względu na zniszczenia w infrastrukturze energetycznej i problemy z siłą roboczą Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje realny wzrost PKB w tym roku na poziomie około 4 proc. , natomiast w przyszłym gospodarka ukraińska wzrost ma już znacznie spowolnić do poziomu 2,5-3,5 proc. (wcześniej prognozowano wzrost PKB w 2025 na poziomie 6,5 proc.).

Olbrzymia skala zniszczeń nie przełoży się na inwestycje

Zdaniem analityka BGK samo sformułowanie "odbudowa" nie oddaje realnych potrzeb Ukrainy, ani tym bardziej sytuacji, w której obecnie ten kraj się znajduje. - Według raportu Banku Światowego, który analizowaliśmy w naszym Monitorze Spraw Ukraińskich, skala zniszczeń osiąga około 500 miliardów euro - to są koszty całkowite tzw. odbudowy Ukrainy. Te koszty zostały podzielone na trzy główne kategorie: zniszczenia, straty ekonomiczne i potrzeby - wylicza ekspert.

Zdaniem Zawadewicza warto rozważyć inwestycje w te obszary gospodarki ukraińskiej, gdzie ryzyka inwestycyjne są relatywnie niskie. - Mam tu na myśli przede wszystkim sektor usług transportowych, edukacyjnych, medycznych czy doradczych. Warte uwagi są również te branże, w których Ukraina posiada pewne przewagi konkurencyjne, czyli sektor IT i zbrojeniowy, a także przeżywający duży rozkwit sektor turystyczny. Warto też rozpocząć przygotowania do dużych procesów prywatyzacyjnych , które przyspieszą po zakończeniu konfliktu. Pytanie jednak, czy polskie firmy są w stanie w tych sektorach zaistnieć, czy posiadają odpowiednie zasoby kapitału, kompetencji i wiedzy. Oraz jak duży jest ich apetyt na ryzyko - wskazuje ekspert.

Polskie firmy potrzebują wsparcia państwa

Czy polskie firmy mają więc szansę na gospodarcze podbicie Ukrainy? - Moim zdaniem, to, co moglibyśmy zrobić jako polskie państwo to zapewnić wsparcie dla polskiego biznesu od strony prawno-politycznej - mówi ekspert BGK.