Polski prąd jest niekonkurencyjny. Importujemy coraz więcej energii

Zdaniem Aleksandra Śniegockiego, eksperta instytutu WiseEuropa, spadek wynika z "utraty konkurencyjności naszych źródeł węglowych". – Kiedy rosną ceny uprawnień do emisji, polscy wytwórcy stają się mniej konkurencyjni, co automatycznie sprawia, że nabywcy na giełdzie energii wybierają innych dostawców – powiedział Śniegocki w rozmowie z "Rz".

Wzrastające ceny polskiej energii zniechęcają też do niej polskich odbiorców, dlatego też wzrasta eksport. Przy jednoczesnym spadku importu, coraz gorzej wygląda nasz bilans handlu energią. W 2018 roku wyniósł on 5788 GWh na minusie i był to najgorszy wynik od ostatnich pięciu lat. A w tym już go "poprawiliśmy", choć do końca roku jeszcze trzy miesiące.