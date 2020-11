Polski przemysł rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Eurostatu

Polski przemysł we wrześniu 2020 roku urósł najwyżej w całej Unii Europejskiej - dokładnie 3,3 proc. w ujęciu rok do roku. Oprócz naszego przemysłu, na plusie była jeszcze tylko Portugalia, która odnotowała wzrost o 2,5 proc. Pozostałe państwa unijne notują spadki.

Z danych Eurostatu wynika, że - w ujęciu rok do roku - najmocniejsze spadki odnotowano w Irlandii (-13,6 proc.), Niemczech (-8,7 proc.) oraz we Francji i w Holandii (po -6,1 proc.) .

Natomiast w całej strefie euro produkcja przemysłowa we wrześniu spadła o 6,8 proc. w ujęciu rok do roku. W Unii Europejskiej wynik we wrześniu wyniósł -5,8 proc.

Jeśli zaś chodzi o ujęcie miesięczne, to produkcja przemysłowa w strefie euro we wrześniu spadła o 0,4 proc. przy porównaniu z danymi z sierpnia. Natomiast w sierpniu w ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja przemysłu w strefie euro wzrosła o 0,6 proc. i o 0,9 proc. w UE.

przemysł; produkcja przemysłowa; eurostat; dane eurostatu (Fot: Eurostat)

Nasz przemysł również jest w czołówce przy porównaniu wrześniowych danych z tymi z sierpnia. W ujęciu miesiąc do miesiąca przemysł najmocniej wzrósł: w Czechach (o 4,1 proc.), na Słowacji (o 3,4 proc.) i właśnie w Polsce (o 3,1 proc.).

Eurostat podaje, że największe spadki produkcji przemysłowej w ujęciu miesiąc do miesiąca we wrześniu odnotowano: we Włoszech (-5,6 proc.), Irlandii (-4,7 proc.) i Portugalii (-3,8 proc.).

Natomiast Główny Urząd Statystyczny podawał, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 5,9 proc. rok do roku we wrześniu. Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych odnotowała wzrost o 15,5 proc.

Zobacz: Budowlanka. Ich kryzys się nie ima

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące