Polskie MSZ utrzymuje nieruchomość w Bułgarii. Nikt z niej nie korzysta

Chodzi o Polski Dom Wypoczynkowy w miejscowości Święty Konstantyn i Święta Helena, 10 km na północny wschód od Warny. To uzdrowisko nad Morzem Czarnym . Historię nieruchomości opisuje "Rzeczpospolita".

Ciekawa historia polskiej nieruchomości

Budowla powstała w 1935 r. na ziemi, którą car Bułgarii Borys II podarował warszawiakom w dowód wdzięczności za pomoc przy usuwaniu skutków trzęsienia ziemi z 1928 r. Przed wojną kurort odwiedzało ok. pół tysiąca Polaków. Po wojnie natomiast służył urzędnikom rządowym, choć nie tym z najwyższego szczebla.

Po upadku komunizmu ośrodek próbował przyciągnąć do siebie turystów komercyjnych. Ostatecznie jednak w 2013 r. zaprzestał działalności. I tu rozpoczęły się schody, co ujawniło pytanie posłanki niezrzeszonej Hanny Gill-Piątek.

Przeciąganie liny

Rząd chciałby coś zrobić z ośrodkiem, szczególnie że jego utrzymanie niemało kosztuje. "Rz" relacjonuje, że Kancelaria Premiera chciała zainteresować Polskim Domem Wypoczynkowym władze Warszawy, gdyż to one przed wojną dostały grunt. Miasto już jednak w 2013 r. oszacował, że nie stać go na utrzymanie i remont nieruchomości.