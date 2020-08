Pomoc z UE dla firm. 6,4 tys. przedsiębiorstw średniej wielkości złożyło wnioski

Program, który rozpoczął się 15 czerwca, a zakończył w ostatni dzień lipca, jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego będącego uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej. W programie dedykowanym średnim przedsiębiorstwom wnioski o dofinansowanie złożyło 6391 firm – co oznacza, że aż 42 proc. przedsiębiorstw zaliczanych do firm średniej wielkości zwróciło się o pomoc unijną do PARP.