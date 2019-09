gospodarka oprac. Krystian Winogrodzki 52 minuty temu

Pomoc Żywnościowa opóźniona. Wszystko przez błędy w przetargu

Dostawy jedzenia w ramach programu Pomoc Żywnościowa miały wystartować jesienią. Nie ma na to szans, bo Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła przetarg przez błędy formalne. Korzystający z programu muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać co najmniej do grudnia.

