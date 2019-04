Posłowie dyskutują o sytuacji w oświacie. "Gdzie jest minister Zalewska?", pyta opozycja

- Pani minister nieustannie mija się z prawdą. Ma usta pełne frazesów, niewiele wie o tym, co się dzieje w szkole. Co to za minister edukacji, który nie potrafi zapanować nad paleniem książek w XXI w. Nie potrafi być wzorem dla nikogo – oskarżył Annę Zalewską Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej.

- Jak możecie powiedzieć nauczycielom, którym od 3 lat nie podwyższacie pensji, że ich misją zgodzić się na proponowane przez was warunki? Nauczyciele nie są przez was szanowani. Pani Zalewska reprezentuje rząd, który nie szanuje nauczycieli.

- Pytacie, co mamy na stole. Proponujemy realną podwyżkę w wysokości 15 proc. Biorąc pod uwagę to, ze jest dodatkowa propozycja, to prawie 20 proc. plus waloryzacja w 2017 r. (…). Od 2012 r. nie było podwyżek pensji nauczycieli. Dopiero w 2017 roku zwaloryzowaliśmy ich pensje, a od kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie rządowego planu podwyżek.