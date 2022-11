Potężny pożar hali produkcyjnej. Spłonęły obrabiarki CNC i oleje

Kłęby czarnego dymu nad Wrocławiem. 16 zastępów straży pożarnej gasi w pożar hali produkcyjnej przy ul. Bystrzyckiej. Według wstępnych ustaleń zapaliła się maszyna do obróbki metalu. W hali spłonęły obrabiarki CNC i materiały potrzebne do prowadzenia działalności firmy. To m.in. styropian i oleje.