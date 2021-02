Powstaje polska e-łódź. Wypłynie jeszcze przed wakacjami

Firma finalizuje właśnie prace nad prototypami swoich produktów. Pierwszy w pełni elektryczny katamaran firmy oraz napęd trafią do oferty firmy jeszcze przed najbliższymi wakacjami.

- Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas dotychczasowi inwestorzy, mogliśmy udowodnić, że start-up to nie tylko szybkie i łatwe projekty o charakterze IT, ale także projekty realizowane w świecie offline. Liczymy na to, że nasze napędy staną się pierwszym wyborem dla polskich stoczni, dzięki czemu nasz kraj będzie miał szansę umocnienia się na rynku, jako jeden z czołowych producentów jachtów i łodzi - mówi Piotr Kiljańczyk, Członek Zarządu e-Waterbus.