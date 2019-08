Powstanie kolejny odcinek trasy Via Carpatia. Wojewoda lubelski wydał zgodę

Za budowę odcinka odpowiadać będzie konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. To ono również go zaprojektowało. Wartość tej inwestycji to 312,2 mln złotych. Pierwsze samochody mają na niego wjechać w 2021 roku.

– To jeden z sześciu odcinków, na które podzielona została budowa drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Pozwolenia wydane zostały już dla czterech odcinków, pozostałe decyzje są w przygotowaniu – poinformował rzecznik wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak, cytowany przez PAP.

W województwie lubelskim Via Carpatia będzie miała ok. 200 km. Łączny koszt jej powstania w tej jednostce administracyjnej ma wynieść 6,4 mld złotych.

Via Carpatia to trasa łącząca Kłajpedę z Salonikami. Ma przebiegać z Litwy do Grecji m.in. przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej przez Bułgarię i Rumunię.