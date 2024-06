Pozytywny odczyt, negatywne perspektywy. Kredytobiorcy wciąż mają powody do obaw

max 58 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro teraz nNBP, banki od roku nie obniżają stóp, Wibor, co jest złodziejstwem, to mam nadzieję, że jak inflacja przekroczy aktualne stopy, to nie będzie jak do tej pory, że od razu przyślą informację o wzroście raty. Trzeba spisywać te okresy kanciarstwa i się z nimi sądzić. Zaplanowany kant banków i NBP, czyli Państwa.