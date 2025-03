Pracują nad powrotem do Nord Stream 2? Jest reakcja UE

Itkonen zapewniła, że opinia Komisji Europejskiej o gazociągu Nord Stream 2 od lat pozostaje niezmienna, a projekt ten nigdy nie leżał we wspólnym interesie Unii Europejskiej.

"Nord Stream 2 nie leży w interesie UE"

- Nie dywersyfikuje on wykorzystania źródeł energii - powiedziała rzeczniczka, przypominając, że Nord Stream 2 nigdy nie został uruchomiony.

Itkonen dodała także, że jeśli gazociąg kiedykolwiek zostałby jednak uruchomiony, to musiałby funkcjonować zgodnie z odpowiednimi przepisami międzynarodowymi i europejskimi. - Nasze stanowisko w tej kwestii jest od wielu lat takie same - podkreśliła rzeczniczka.

Potajemne rozmowy w Szwajcarii

Jak poinformował w poniedziałek niemiecki "Bild", od kilku tygodni w Szwajcarii mają trwać tajne rozmowy między Rosjanami a Amerykanami, dotyczące uruchomienia Nord Stream 2. W ocenie amerykańskiej administracji miałoby to być postrzegane jako część odbudowy stosunków z Moskwą. Jak z kolei napisał w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times", pomysłodawcą prac nad rozpoczęciem funkcjonowania gazociągu ma być Matthias Warnig, były szpieg i przyjaciel Władimira Putina, który do 2023 r. kierował spółką Nord Stream 2 AG.