Prawa ręka Tuska komentuje decyzję Niemiec ws. kontroli na granicy. "Trochę rozpaczliwy gest"

- To trochę rozpaczliwy gest. Zmiana sytuacji politycznej w Niemczech, jak sądzę mają wpływ na to, że decyzje podejmowane są w pobudek politycznych, a nie merytorycznych - dodał bliski współpracownik Donalda Tuska.

Tusk: chcemy unijnych konsultacji

Donald Tusk we wtorek podczas konferencji prasowej odniósł się do zapowiedzi niemieckiego MSW ws. kontroli na granicach Niemiec, które mają ruszyć 16 września.

- To de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę. W reakcji na błędy polityki niemieckiej sprzed wielu lat. Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. To wewnętrzna polityka Niemiec prowadzi do takich kroków, a nie nasza polityka wobec nielegalnej imigracji. Potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Niemiec i Unii Europejskiej - powiedział premier Donald Tusk.