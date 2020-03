Prawie 2 mld zł dla mediów publicznych. Prezydent podpisał ustawę "pod pewnymi warunkami"

Z kolei sam Kurski w piątek wieczorem opublikował na Twitterze list, jaki wysłał do prezydenta, w którym - jak napisał - "oddaje się do dyspozycji" Andrzeja Dudy. Warto pamiętać, że to nie prezydent powołuje prezesa TVP. Jednak - jak wynikało z kolejnych nieoficjalnych informacji - szef Rady Mediów Narodowych zarządził korespondencyjne głosowanie nad odwołaniem Kurskiego. Wieczorem zostało to potwierdzone, a szef RMN Krzysztof Czabańki powiedział, że wpłynęły cztery głosy z pięciu i są one za odwołaniem prezesa.